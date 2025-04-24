Gürses savunmasında, canlı yayındaki 75 dakikalık konuşmasından sadece 8 saniyelik bir bölümün montajlanarak bağlamından koparıldığını ve bu nedenle 4 aydır yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu ifade etti. Ayrıca 52 gün boyunca elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğunu dile getirdi.

Duruşmada konuşan Gürses, ailesinin kamu görevlerinde bulunduğunu, TSK'ya yönelik hiçbir zaman hakaret etmediğini, iddia edilen sözlerin asla kendi söylemi olmadığını belirtti. “Yayında bana isnat edilen suçun tam tersini söylüyorum. TSK’ya hakaret etmek bir yana, onu her zaman başımın üstünde taşımış bir yurttaşım,” dedi.

Savcılık, Gürses'in 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Mahkemeden Karar: Ceza Verildi, Ama Hüküm Açıklanmadı

Asliye Ceza Mahkemesi, Özlem Gürses’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Gürses hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı.