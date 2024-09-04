Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediği hava harekatının görüntülerini paylaştı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 Eylül tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtının görüntülerini paylaştı. Hedefleri başarıyla imha eden kahraman pilotları tebrik eden MSB sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef işte böyle vuruldu. Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz."