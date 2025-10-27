Türk Silahlı Kuvvetlerine 2025 yılı muvazzaf astsubay temini kapsamında fakülte veya yüksekokul mezunlarından başvurular alınmaya başlandı. Başvuru kılavuzu yayımlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2025 yılı muvazzaf astsubay temini kapsamında fakülte ve yüksekokul mezunlarından başvurular alacağını bildirdi. Başvuru kılavuzu yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sınavlara çağrılacak. Duyuruda belirtilecek tarihler arasında adaylar, T.C. Vakıflar Bankası internet veya mobil bankacılık uygulaması ile ATM’ler üzerinden sınav ücretini yatırabilecek.

Ödemeler, “Ödemeler / Eğitim ve Sınav Ödemeleri / Sınav Ödemeleri / Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri” menüsünden, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası girilerek yapılacak.