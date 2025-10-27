Türk Silahlı Kuvvetlerine 2025 yılı muvazzaf astsubay temini kapsamında fakülte veya yüksekokul mezunlarından başvurular alınmaya başlandı. Başvuru kılavuzu yayımlandı.

Tsk Duyurdu Astsubay Alımı Başladı! (2)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sınavlara çağrılacak. Duyuruda belirtilecek tarihler arasında adaylar, T.C. Vakıflar Bankası internet veya mobil bankacılık uygulaması ile ATM’ler üzerinden sınav ücretini yatırabilecek.

Ödemeler, “Ödemeler / Eğitim ve Sınav Ödemeleri / Sınav Ödemeleri / Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri” menüsünden, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası girilerek yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi