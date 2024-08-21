Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 184 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, tekniker, muhasebeci, memur, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, odacı (hizmetli), boyacı-badanacı, bahçıvan ve teknisyen pozisyonları için yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurabilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca, ilgili pozisyonlar için belirlenen eğitim şartlarını karşılamaları, erkek adayların askerlik durumu ile ilgili herhangi bir engellerinin bulunmaması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almaları şart koşuluyor. Özellikle koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için adayların, geçerli bir silahlı özel güvenlik kartına sahip olmaları ve belirli boy-kilo kriterlerini karşılamaları gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, 20 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Ağustos 2024 saat 23:59'da sona erecek. Başvurular sadece e-Devlet üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek ve eksik belge ile başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

SINAV VE DEĞERLENDİRME

Başvurular KPSS puanına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak, alım yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda adayların mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri değerlendirilecek.

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

Sözlü sınav sonuçları, TSE'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Sınavda başarılı olan adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak nihai başarı listesine dahil edilecek. Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde yapılabilecek.