Thomas Matthew Crooks, Bethel Park, Pennsylvania doğumlu 20 yaşında bir gençtir. Crooks, Trump’ın destekçilerine hitap ettiği sahneden yaklaşık 119 metre uzakta, bir üretim tesisinin çatısından ateş açtı. Açtığı ateş, Trump’ı kulağından hafif yaralarken, ne yazık ki bir masum seyircinin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Gizli Servis'in keskin nişancı timinin hızlı müdahalesi sonucu Crooks, başından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anı videoya kaydedildi ve Gizli Servis ajanlarının Trump’ı korumak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

Suikast girişimi, Trump’ın konuşmasına başlamasından hemen sonra gerçekleşti. Trump, kulağından yaralanmasına rağmen dirençli bir duruş sergiledi ve kalabalığa yumruğunu kaldırarak moral verdi. Olay sonrasında Truth Social’da yaptığı paylaşımda, "Kulağımın üst kısmını delip geçen bir kurşunla vuruldum," ifadelerini kullandı.

FBI ve yerel kolluk kuvvetleri, Crooks’un bu suikast girişimindeki motivasyonunu araştırıyor. Yetkililer, olayın bir suikast girişimi olduğunu doğruladı ancak suikastin “yalnız bir kurt” işi olup olmadığını belirlemek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirttiler.

Rally’deki güvenlik önlemleri ve Trump’ın Gizli Servis ekibinin yeterliliği konusunda sorular gündeme geldi. Eski bir başkan ve muhtemel GOP adayı olmasına rağmen, Trump’ın Gizli Servis ekibinin, görevdeki başkanlara kıyasla daha küçük olması eleştirildi. Butler Farm Show alanındaki açık hava mekanı, atıcıya neredeyse engelsiz bir görüş hattı sağladı ve bu durum güvenlik açıklarına dair endişeleri artırdı.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı James Comer, olayla ilgili bir soruşturma başlatarak Gizli Servis’in protokollerinin ve müdahalesinin incelenmesi çağrısında bulundu. Comer, “Dualarım, bugün Pennsylvania’daki rally’de gerçekleştirilen suikast girişiminde yaralanan Başkan Trump ve diğer mağdurlarla birlikte. Başkan Trump’ı korumak için hayatlarını riske atan cesur Gizli Servis üyelerine ve yaralananlara yardım eden Amerikalı vatanseverlere teşekkür ediyorum,” dedi.

Soruşturma devam ederken, Trump’ın dirençli duruşu ve Gizli Servis’in hızlı müdahalesi, kamu figürlerinin güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.