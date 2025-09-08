TRT’nin deneyimli spikeri ve sunucusu Gülden Özel’den acı haber duyuruldu. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Özel, 65 yaşında hayatını yitirdi.

Türk televizyonculuğunun unutulmaz simalarından, TRT’nin deneyimli spikeri ve sunucusu Gülden Özel, hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Özel’in vefatı, basın camiasında ve sevenleri arasında büyük hüzün yarattı.

1960 yılında Ankara’da doğan Özel, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden başarıyla mezun oldu.

Eğitimini tamamlamasının ardından TRT’de spikerlik kariyerine adım atan Özel, uzun zaman boyunca ana haber bültenleri ve canlı yayınlarda bulundu.

Türkçeyi doğru, akıcı ve etkili kullanışıyla ekranların en saygın ve güven veren yüzlerinden biri oldu.

TRT Türk ekranlarında yayınlanan Kahve Molası programıyla da tanınan Özel, kariyerini sadece ekranla sınırlı tutmadı. Diksiyon, hitabet ve etkili konuşma üzerine eğitimler vererek çok sayıda kişiye ışık oldu.

Öğretmenlerden kamu personeline, öğrencilerden medya çalışanlarına kadar geniş bir kitleye hitap eden seminerleri büyük ilgi gördü.