TRT ekranlarında bir voleybol milli maçının öncesinde stüdyoda yaşanan gerilim, dikkatleri spiker Kerem Öncel'in üzerine çekti. Filenin Sultanları'nın maçlarını anlatmasıyla tanınan Öncel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandırdı. Öncel'in, bir kullanıcının kendisine yönelttiği soruya verdiği cevap, eski TRT spikeri Mehmet Sevinç hakkında çarpıcı ifadeler içermesiyle dikkat çekti.

Kerem Öncel, sosyal medya paylaşımında Mehmet Sevinç hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu. Öncel, Sevinç hakkında açılan dava ve çeşitli iddiaları gerekçe göstererek, sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamalar yaptı. Bu ifadeler, kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve Sevinç'in adı etrafında dönen iddiaların detayları merak edilmeye başlandı.

Kerem Öncel'in yaptığı paylaşım, hem takipçileri hem de genel kamuoyunda geniş bir etki yarattı. Öncel, Sevinç'e yönelik iddialarını cesur bir şekilde dile getirirken, bu olay sosyal medya ve spor camiasında önemli bir tartışma konusu haline geldi. TRT ekranlarındaki gerilim ve yaşanan bu olay, spor dünyasında gündem olmaya devam ediyor.

MEHMET SEVİNÇ KİMDİR?

1978 Malatya doğumlu olan Mehmet Sevinç, orta öğrenimini Malatya Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek öğrenimini sürdürdü. 2002 yılında radyo, televizyon ve sinema bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra spikerlik kariyerine Eurosport Türkiye'de başladı. 2008 yılında NTV Spor'a transfer olan Sevinç, olimpik branşlar ve amatör sporlar üzerine uzmanlaştı.

KEREM ÖNCEL KİMDİR?

1992 yılında TRT'de spor spikerliği kariyerine başlayan Kerem Öncel, Türkiye ve dünya genelinde birçok lig ve turnuva maçını anlattı. Ardından ATV (1994-2000) ve Cine 5'te (2001-2002) görev aldı. 2002 yılında TRT'de mesleğine devam eden Öncel, program sunuculuğu da yaptı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Rusya'da maç anlatan Öncel, şu anda TRT Spor'da spor spikerliği kariyerine devam etmektedir.