16 Mart 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Mutlu’nun kökleri ise İç Anadolu’nun köklü şehirlerinden Yozgat’a dayanıyor.

Edindiğimiz bilgilere göre, aslen Yozgatlı olan Hünkar Mutlu, yaşamının ilk yıllarını Ankara’da geçirdi.

Babası Mahmut Mutlu’nun bir süredir mücadele ettiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Eğitim hayatında başarılı bir grafik çizen Mutlu, üniversite öğrenimini Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Denizli’de tamamladı.

İlk olarak Denizli’de yerel bir televizyon kanalında görev alarak medya kariyerine adım atan Hünkar Mutlu, burada sunuculuk ve spikerlik alanında tecrübe kazandı.

2009 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren Mutlu, aynı dönemde TRT’nin düzenlediği kurum içi sınavlara da başvurdu.

Başarılı bir performans sergileyerek sınavları kazanan Mutlu, Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT çatısı altında göreve başladı.

TRT ekranlarında ilk olarak TFF 1. Lig futbol karşılaşmalarının anlatımıyla izleyici karşısına çıkan Mutlu, spor spikerliği alanındaki yetkinliği ve ekran hakimiyeti ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Ardından spor programlarında da görev alan Mutlu, izleyicilerin beğenisini kazanan yapımların sunuculuğunu üstlendi.

Hünkar Mutlu’nun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri ise TRT ekibiyle birlikte yurt dışına giderek uluslararası karşılaşmalarda görev alması oldu.

Dünya Toplist Kupası maçlarında spikerlik yapan Mutlu, bu süreçte hem Türkiye’den hem de uluslararası izleyici kitlesinden olumlu tepkiler aldı. Bu deneyim, spikerlik kariyerine uluslararası bir boyut kazandırdı.

TRT Spor bünyesindeki görevine halen devam eden Hünkar Mutlu, sunuculuk ve spikerlik alanlarında aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle futbol karşılaşmaları, analiz programları ve canlı yayınlarda sergilediği başarılı performansla spor kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim haline geldi.

Ankara’da doğmuş olsa da köklerine bağlılığı ile bilinen Mutlu, Yozgatlı kimliğini her fırsatta gururla dile getiriyor.