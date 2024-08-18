Serdar Kılıç, eğitim hayatına Haliç ve Marmara Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak başlamıştır. Bu kurumlarda Liderlik ve Grup Dinamikleri, Rekreasyon Yönetimi ve Doğa Sporları gibi önemli dersleri başarıyla vermiştir. Ayrıca, zor arazi koşullarında arama kurtarma ve hayatta kalma eğitimleri konusunda geniş bir deneyime sahiptir. 2004 yılında Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde "Camp Wolftrack" adında bir kamp kurarak, insanları doğayla buluşturma ve kişisel gelişim konularında önemli katkılarda bulunmuştur.

Kılıç, televizyon ekranlarında da etkin bir şekilde yer almıştır. 2008-2009 yıllarında Sky Türk kanalında "İçimdeki Doğa" adlı programı sunmuş, ardından 2010-2011 yıllarında NTV'de "Doğada Tek Başına" ve 2011'de "Doğada Çocukla" gibi programlarla doğada hayatta kalma bilgilerini izleyicilerle paylaşmıştır. 2012 yılında NTV'de "Doğada Tek Başına Dağ Evi" programında yer almış ve 2014 yılında TRT Haber'de "Doğadaki İnsan" adlı belgesel dizisinde görünmüştür. Bu programlar, doğada hayatta kalma teknikleri ve doğa ile insan arasındaki mücadele hakkında bilgi vermektedir.

Serdar Kılıç, "Doğaya Dönüş" adlı kitabı ile doğa ve hayatta kalma konusundaki bilgilerini geniş bir okuyucu kitlesiyle paylaşmıştır. Ayrıca, Sarıkamış Harekâtı gibi önemli tarihi olayları doğa ile insan arasındaki mücadeleyi anlatan kısa belgeseller hazırlamıştır.

Serdar Kılıç, 93 Harbi'nden sonra Güney Kafkasya'dan Sivas'a göç eden Karapapak kökenli bir ailenin ferdidir. 1976-1979 yıllarında Mukavemet kayağı ve Cross Country kayak eğitimi almış, 1980-1989 yılları arasında Temel Hayatta Kalma Eğitimleri, Kampçılık ve İzcilik faaliyetlerinde bulunmuştur.

Serdar Kılıç, doğa ile olan derin bağını ve uzmanlığını, çeşitli medya projelerinde ve eğitim programlarında başarılı bir şekilde ortaya koymuştur. Hayatta kalma becerileri ve doğa bilgisiyle geniş bir takipçi kitlesine hitap etmeye devam etmektedir.