Bayburt doğumlu gazetecinin hayatı ve meslek geçmişi kamuoyunda merak konusu oldu.

1993 yılında Bayburt'un Kabaçayır köyünde dünyaya gelen Murat Söylemez, ilk ve orta öğrenimini Bayburt'ta tamamladı. Bayburt Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Söylemez, eğitim hayatının ardından medya ve basın sektöründe çalışmaya başladı.

Meslek hayatına 2014 yılında Bayburt Belediyesi Basın Danışmanlığı görevinde başlayan Söylemez, bu görevini 2019 yılına kadar sürdürdü. Ardından 2021-2023 yılları arasında Bayburt Valiliği’nde Basın Danışmanı olarak görev yaptı. Kamu kurumlarındaki görevleri süresince, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürüttü.

Medya kariyerinde önemli bir adım atan Söylemez, 2016 yılında TRT Haber'in Bayburt Muhabiri olarak göreve başladı. Bölgesel gelişmeleri ulusal basına aktaran Söylemez, sahadan yaptığı haberlerle dikkat çekti. Aynı zamanda Demirören Haber Ajansı (DHA) Bayburt İl Temsilciliği görevini üstlendi ve A Haber ile ATV’nin Bayburt temsilciliğini de yürüttü.

Murat Söylemez, son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin örneğiyle yorumlaması üzerine gündeme geldi. Söz konusu paylaşımı, sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı. Yaşanan gelişmelerin ardından, Murat Söylemez'in kim olduğu ve meslek geçmişi kamuoyunda araştırılmaya başlandı.