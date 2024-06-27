A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'ndaki 3. ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, Avusturya ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı 2 Temmuz’da Avusturya karşı karşıya gelecek.

Son 16 yolundaki bu kritik maç, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT 1'de yaşanan sinyal sorunları veya frekans ayarları ile ilgili bilgi almak isteyenler için güncel frekans bilgilerini şu şekilde;

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu (42°E):

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Bu bilgileri kullanarak, TRT 1'i uydu alıcınıza ayarlayabilir ve A Milli Takımımızın heyecan dolu mücadelesini canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT 1'in frekans bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun ve sinyal kalitesini kontrol ederek yayını sorunsuz bir şekilde takip edin.