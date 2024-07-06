A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda oldu. A Milli Futbol Takımı 6 Temmuz 22.00’da TRT 1 ekranlarında Hollanda karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final yolundaki bu kritik maç, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT 1'de yaşanan sinyal sorunları veya frekans ayarları ile ilgili bilgi almak isteyenler için güncel frekans bilgilerini şu şekilde;

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu (42°E):

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Bu bilgileri kullanarak, TRT 1'i uydu alıcınıza ayarlayabilir ve A Milli Takımımızın heyecan dolu mücadelesini canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT 1'in frekans bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun ve sinyal kalitesini kontrol ederek yayını sorunsuz bir şekilde takip edin.