Başarılı sunucu, özellikle son dönemde sosyal medyada artan ilgiyle birlikte kamuoyunun merak ettiği kişilerden biri haline geldi.

İZMİR KÖKENLİ BİR MEDYA PROFESYONELİ

1984 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğan Işıl Açıkkar, medya sektörüne genç yaşlarda adım attı. Lise yıllarında Ege TV’de staj yaparak televizyonculuk kariyerine başlayan Açıkkar, burada iki yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Bu süreçte edindiği deneyimler, ilerleyen yıllarda mesleki gelişimine önemli katkılar sağladı.

EĞİTİM VE YURTDIŞI DENEYİMİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim gören Açıkkar, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra bir yıl süreyle İngiltere’de yaşadı. Bu dönemde hem eğitimine hem de yabancı dil becerilerine katkıda bulundu. Yurt dışı deneyimi, Açıkkar’a uluslararası perspektif kazandırırken, medya alanındaki donanımını da artırdı.

KARİYERİNDE TRT DÖNEMİ

Türkiye’ye dönüşünün ardından çeşitli televizyon kanallarında muhabirlik ve sunuculuk görevlerinde bulunan Açıkkar, kariyerinde önemli bir sıçrama noktası olarak TRT 1 Ana Haber sunuculuğuna başladı. Güçlü diksiyonu, sade sunum tarzı ve habercilik ilkelerine bağlılığıyla izleyicilerin güvenini kazanan Açıkkar, şu anda hafta içi her akşam TRT 1 ekranlarında haber bültenini sunmaktadır.

ÖZEL HAYATINA DAİR BİLGİLER SINIRLI

Işıl Açıkkar, özel yaşamını kamuoyuyla paylaşmamayı tercih eden medya mensuplarından biridir. Evli olup olmadığına ya da eşine dair herhangi bir bilgi basınla paylaşılmamıştır. Bu yönüyle Açıkkar, dikkatini yalnızca mesleki kariyerine odaklayan bir isim olarak öne çıkmaktadır.

UZUN SOLUKLU BİR MESLEK HAYATI

Yaklaşık 25 yılı aşkın bir süredir medya sektöründe aktif olan Işıl Açıkkar, gerek yerel gerekse ulusal kanallarda sürdürdüğü görevlerle deneyim kazandı. Sunuculuk ve habercilik alanlarında edindiği bilgi birikimi, onu Türkiye’nin tanınan ve güvenilen televizyon yüzlerinden biri haline getirdi.