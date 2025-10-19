Televizyon ekranlarında kendine özgü tarzı ve sıra dışı tavırlarıyla ilgi çeken Cinemre, son zamanlarda sosyal medyada tekrardan gündeme geldi. Katıldığı yarışma ve evlilik programlarında sergilediği rahat, mizahi ve zaman zaman provokatif davranışlarıyla tanınan Cinemre, kısa zamanda televizyon izleyicisinin aklında yer edindi.

Korcan Cinemre, 1991 doğumlu ve İstatistik Bölümü mezunu bir isim. Eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra farklı televizyon yapımlarına katılarak ismini duyurdu. Çarkıfelek, En Zayıf Halka ve Kelime Oyunu gibi yarışma programlarından sonra, en büyük çıkışını Zuhal Topal’la İzdivaç programında uyguladı. Programda sergilediği sıra dışı tutum ve esprili cevapları, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Sunucunun “Sen biraz rahat mısın?” sorusuna “Koltuk kadar değilim.” yanıtını vermesiyle geniş kitlelerin dikkatini çeken Cinemre, ardından yaptığı açıklamalarda bu tarzını “kendiliğinden gelişen bir eğlence anlayışı” olarak tanımladı. Yarışmalara cast olarak değil, doğrudan başvuru yoluyla katıldığını belirten Cinemre, televizyon dünyasında kalıplaşmış yarışmacı profilini kırmak istediğini dile getirdi.

Bazı izleyiciler tarafından “trol yarışmacı” olarak anılan Korcan Cinemre, bu yaklaşımını bir protesto ya da parodi değil, “televizyonun doğallığa ihtiyaç duyan bir alan olduğu” inancıyla savunuyor. Sosyal medyada hakkında açılan başlıklarda, kimi kullanıcılar onu “mizah yeteneği yüksek bir televizyon figürü” olarak tanımlarken, kimileri ise “formatı sabote eden bir yarışmacı” olarak eleştiriyor.