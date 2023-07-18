Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonu planlaması belli oldu. Süper Lig’in ilk haftası 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayıp, 25 Aralık 2023 tarihinde ligin ilk bölümü tamamlanacak. Sezonun ikinci etabı 5 Ocak’ta başlayıp 19 Mayıs 2024’te sona erecek.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu planlaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden açıklandı. Bu sezon ligin ilk yarısı 18 hafta, ikinci yarısı ise 20 hafta olarak tamamlanacak. Ligin ilk yarısı 18. hafta sonunda tamamlanırken, ilk hafta 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak. 23-24-25 Aralık’ta oynanacak maçlarla ligin ilk bölümü tamamlanacak. 5-6-7 Ocak’taki maçlarla ligin ikinci yarısı başlarken, 19 Mayıs’ta sezon tamamlanacak. Takvim yoğunluğu nedeniyle 17. ve 22. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler nedeniyle 31. hafta müsabakaları 2-3-4 Nisan tarihlerinde yapılacak. İHA