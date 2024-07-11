Futbolseverler, Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekiminin heyecanını yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları, takımlarının maç takvimini büyük bir merakla bekliyordu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimiyle, yeni sezonun maç programı açıklandı.

Fikstür çekiminin ardından, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un kendi aralarında oynayacağı derbi tarihleri de netleşti. Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 fikstür çekimi bugün gerçekleştiriliyor. 19 takımın katılımıyla başlayacak yeni sezon öncesinde futbolseverler ise derbi tarihlerini merak ediyor. 2024-2025 sezonuna şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maç programı belli oldu. Derbi tarihlerine göre planlama yapacak futbolseverler ise özellikle Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak maçların tarihlerine odaklandı. Peki Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? İşte, 2024-2025 sezonu derbi maçlarının oynanacağı tarihler…

2024-2025 SÜPER LİG DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi bugün Riva'da gerçekleştiriliyor. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayan fikstür çekimiyle birlikte derbi haftaları da belli oldu. İşte, Süper Lig’de oynanacak derbi maçlarının programı;

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 15. haftada oynanacak.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş derbisi 10. haftada oynanacak.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6. haftada oynanacak.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Trabzonspor – Beşiktaş derbisi 5. haftada oynanacak.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Trabzonspor – Fenerbahçe derbisi 11. haftada oynanacak.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Galatasaray – Trabzonspor derbisi 16. haftada oynanacak.