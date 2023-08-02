Buna göre; UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 8 veya 9 Ağustos ile 15 Ağustos Salı günü oynayacak olan Galatasaray’ın Kayserispor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cumartesi günü saat 21.45 olarak planlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde tur atlamaları halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde oynaması muhtemel Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un 1. hafta müsabakaları 13 Ağustos Pazar, Beşiktaş’ın ilk hafta müsabakası ise 14 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.

Galatasaray’ın eleme müsabakalarına UEFA Şampiyonlar Liginde devam etmesi ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakiplerinden FC Differdange 03 ile birlikte, aynı ülkenin FC Progres veya Swift takımlarından birisinin de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. Eleme Turuna yükselmesi halinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabaka takviminde değişiklik olacağından dolayı, Süper Lig 1. haftada aşağıda belirtilen değişiklikler yapılacak.

Süper Lig’de 1. hafta programı:

11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

19.15 Konyaspor - İstanbulspor

21.45 Pendikspor - Hatayspor

21.45 Kayserispor - Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Samsunspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi

21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir

21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Süper Lig 2. hafta programı:

18 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor - Kayserispor

21.00 Antalyaspor - Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

21.45 Hatayspor - Kasımpaşa

21.45 Galatasaray - Trabzonspor

20 Ağustos Pazar

19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük

21.45 Gaziantep FK - Sivasspor

21.45 Beşiktaş - Pendikspor

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor

21.00 Samsunspor - Fenerbahçe İHA