Günümüzde büyük şehirlerde ulaşımın önemli araçları arasında tren, tramvay ve metro öne çıkmaktadır. Özellikle şehir içi ulaşımda tramvay ve metro kritik bir rol oynarken, trenler ise genellikle uzun mesafelerde kullanılan ve dikkat çeken bir ulaşım yöntemidir.

TREN KULLANAN KİŞİYE NE DENİR?

Halk arasında genellikle tren kullanan kişilere "tren şoförü" veya "tren sürücüsü" denilse de, bu kişilerin doğru mesleki adı "makinist"tir. Makinistler, banliyö trenleri, uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı yapan trenler ile şehir içi trenlerinde görev yaparlar.

TRAMVAY VE METRO KULLANICILARINA NE İSİM VERİLİR?

Trenlerin yanı sıra, tramvay ve metro kullanıcıları için farklı bir terim kullanılır. Tramvay ve metro sürücülerine "vatman" denir. Vatman terimi, şehir içi raylı sistemlerde çalışan sürücüler için geçerlidir ve makinistten farklı olarak, bu kişiler genellikle sadece kent içi ulaşım hizmeti sunar.

TREN SÜRÜCÜSÜ VEYA VATMAN NASIL OLUNUR?

Tren sürücüsü veya vatman olmak için, B sınıfı veya üstü bir ehliyete sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, kişinin akıl sağlığının yerinde olması ve belirli bir eğitim programını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Bu eğitimler, mesleki yeterlilik kazandırmayı hedefler ve en az lise mezunu olmak da bir diğer önemli şarttır.

MAKİNİST VE VATMAN'IN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Makinistler ve vatmanlar, yolcuların güvenliği ve konforu için önemli sorumluluklar taşırlar. Araçların düzenli kontrollerini yaparak, arıza durumlarında önceden belirlenmiş protokolleri uygulamak zorundadırlar. Ayrıca, yolcuları bilgilendirmek ve gerektiğinde yönlendirmek de bu kişilerin görevleri arasındadır.