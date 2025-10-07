Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından 2025-2026 futbol sezonunda Amatör Liglerde uygulanacak transfer, tescil ve lisans ücretlerinin açıklandığını duyurdu.

Bektaş, yaptığı açıklamada, Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 5 Ağustos 2025’te başlayıp 27 Kasım 2025’te sona ereceğini, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin ise 5 Ocak 2026’da başlayıp 26 Mart 2026’da tamamlanacağını belirtti.

Başkan Bektaş, lisans ücretleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “İlk kez lisans çıkaran futbolcular: 2004 ve daha küçük doğumlular için 150 lira, 2000-2003 doğumlular için 4 bin lira, 1999 ve daha büyük doğumlular için 10 bin lira. Vize bedeli 150 lira, kayıp lisans bedeli 250 lira. Yabancı uyruklu futbolcular için lisans bedelleri 750 lira ile 25 bin lira arasında değişiyor.”

Bektaş, transfer ücretlerinin doğum yılı ve lig türüne göre farklılık gösterdiğini belirterek, kulüp muvafakatı alınmadan yapılan transferlerde bedellerin 10 bin liradan 100 bin liraya kadar değiştiğini açıkladı. Uluslararası transferlerde de TC ve yabancı uyruklu futbolculardan lisans bedeli alınacağını vurguladı.

Başkan Bektaş, amatöre dönüş yapan futbolcuların, antrenörlerin vize-referans bedelleri ile kulüplerin isim ve renk değişikliği ücretlerinin de TFF tarafından belirlendiğini aktardı. Bektaş, kadın futbol kategorisinde ise bu bedellerin yarı oranında uygulanacağını belirtti.

Bektaş, tüm ücretlerin kulüplere tanımlanan TFF IBAN hesabına yatırılacağını ve lige katılım için ödenecek TFF payının da aynı hesaba yatırılacağını ifade etti.

Bektaş, “Amatör futbolun sağlıklı şekilde yürütülmesi ve kulüplerimizin haklarının korunması amacıyla TFF’nin açıkladığı uygulamaları Yozgat’taki tüm kulüplerimize duyuruyoruz” dedi.