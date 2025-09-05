Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan 98 sporcunun katıldığı yarış, 30 Ağustos’ta Bursa’da start aldı. Altıncı gününde İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanına ev sahipliği yapan Akdağmadeni parkurunda sporcular, zorlu etapları aşmak için kıyasıya mücadele etti.

Motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, quad ve kamyon kategorilerinde düzenlenen yarışta sporcular, “ralli” ve “raid” olmak üzere iki ayrı branşta mücadele ediyor. Ralli kategorisinde yarışmacılar zamana karşı performans sergilerken, raid kategorisinde navigasyon becerileri ön plana çıkıyor.

Zengin doğal güzellikleri, vadileri ve manzaralarıyla öne çıkan Akdağmadeni’nin bu tür uluslararası organizasyonlara elverişli bir yapıya sahip olduğu kaydedildi.

Toplamda 17 il ve 58 ilçeden geçecek yarışta sporcular, 2 bin 190 kilometre yol kat edecek. Akdağmadeni etabını geçen yarışmacılar, Çorum, Kastamonu ve Çankırı etaplarının ardından 6 Eylül’de Bolu’da finiş görecek.