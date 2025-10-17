Hatay’ın Yayladağı ilçesinde gerçekleşen kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Yayladağı ilçesine bağlı Yukarıokçular Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 55 yaşındaki Ali Bağcı idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek devrildi. Traktörün altında kalan Bağcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Ali Bağcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bağcı’nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.