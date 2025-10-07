Çorum’un Alaca ilçesinde tamir ettiği traktörün kabini ile demir arasında sıkışan genç ağır yaralandı.

Olay, Alaca Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.A. (24) traktörü tamir ettiği esnada aracın "t demiri" olarak adlandırılan kısmı ile kabin arasına sıkıştı. Durumu fark eden iş arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan genç, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan A.B.A., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.