Yozgat’ta gerçekleştirilen mitinge katılan çiftçilerin katkısını unutmadıklarını belirten CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, traktörleriyle miting alanında yer alan üreticilere teşekkür ziyaretlerinde bulunuyor.

İl merkezinde çeşitli köylere yapılan ziyaretlerde, çiftçilerle bir araya gelen Yaşar, desteklerinden ötürü memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Yaşar, “Traktörleriyle mitingimize katılan çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Kendilerine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca mitingimize coşkuyla katılan tüm yurttaşlarımıza, partililerimize yürekten minnettarım” dedi.

Mitingin ardından başlayan teşekkür ziyaretlerinin, parti ile halk arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini kaydeden Yaşar, “Çiftçimizin yanında olmaya, onların sorunlarını dinlemeye ve birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz. Hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.