Traktörün devrilmesinden sonra iki kardeşten biri yaşamını kaybetti, diğeri ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak’ın Banaz’a bağlı Balcıdamı köyü yakınlarında, tarlada saman yüklemesi esnasında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Z.A. (48) yönetimindeki 64 LS 686 plakalı traktör, yükleme anında hararet yapmaya başladı. Hareket eden traktör, kısa zaman sonra devrilerek büyük bir kazaya neden oldu.

Devrilen traktörün üzerinde bulunan kardeşlerden T.A. (7) ve Ayşe A. (10) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan Ayşe A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi T.A.’nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Köy Halkı Derin Üzüntüde

Yaşanan kaza, köy halkını yasa boğdu. Özellikle küçük yaşta hayatını kaybeden Ayşe A.’nın ölümü, aile yakınları ve çevredekiler arasında büyük üzüntüye yol açtı.