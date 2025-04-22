AK Parti ile İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni yargı paketi taslağına göre, zincirleme trafik ihlallerine ağırlaştırılmış ceza uygulanacak.

TRAFİKTE ARTAN İHLALLER YENİ DÜZENLEMEYİ ZORUNLU KILDI

Son yıllarda Türkiye genelinde hızla artan trafik kazaları ve sürücülerin kural tanımaz davranışları, yasal düzenlemelerde köklü değişiklikleri gündeme taşıdı. AK Parti’nin hukukçu kurmayları ile İçişleri ve Adalet bakanlıklarının teknik ekipleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla ortak bir çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve AK Parti Grup Yönetimi, İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı toplantıda, trafik güvenliğini artırmak için alınacak yeni tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda ele alınan taslak düzenlemede, tehlikeli araç kullanımı ve zincirleme trafik ihlallerine yönelik ağır yaptırımlar öngörülüyor.

2024'TE 6 BİN 450 ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI KAZA: HIZ BAŞI ÇEKİYOR

İçişleri Bakanlığı'nın toplantıda sunduğu verilere göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde toplam 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların yüzde 45’inin doğrudan hız ihlalinden kaynaklandığı tespit edildi. Ayrıca, 1.300 kazanın hatalı şerit değiştirme nedeniyle yaşandığı, diğerlerinin ise hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali ve dönüş kurallarının çiğnenmesinden kaynaklandığı aktarıldı.

YENİ DÜZENLEMEYLE HANGİ EYLEMLER CEZA KAPSAMINA ALINACAK?

Hazırlanan yargı paketi taslağında, özellikle kamu güvenliğini tehlikeye atan sürücü davranışlarına yönelik yaptırımların artırılması hedefleniyor. Taslağa göre;

Alkollü araç kullanmak, kasıtlı olarak yol kesmek gibi eylemler artık idari ceza değil, doğrudan hapis cezası kapsamına alınacak.

Drift atmak, makas atmak, emniyet şeridini kullanmak ve ambulansa yol vermemek gibi davranışlar için kesilecek para cezaları ciddi şekilde artırılacak.

Yeni dönemde, bu tür ihlallerin bir arada gerçekleşmesi durumunda, “zincirleme suç” kapsamında değerlendirilerek ceza katlanarak uygulanacak.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Bir sürücü trafikte önce kırmızı ışıkta geçiyor, ardından hatalı şerit değiştiriyor ve sonra da başka bir sürücünün önünü kesiyorsa; bu eylemler tek tek değil, zincirleme ihlal olarak değerlendirilecek ve toplam ceza ağırlaştırılacak” ifadesiyle yeni uygulamanın çerçevesi özetlendi.

YOZGAT GİBİ ŞEHİRLERDE BİLİNÇLİ SÜRÜŞ TEŞVİK EDİLECEK

Uygulamanın yalnızca büyükşehirlerde değil, Yozgat gibi trafik yoğunluğunun görece düşük olduğu illerde de etkili olması hedefleniyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Yozgat’ta zaman zaman hız ihlali, hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlalleri gibi kural ihlallerinin sıkça yaşandığına dikkat çeken yetkililer, bu düzenleme ile özellikle genç sürücüler arasında daha bilinçli bir trafik kültürünün oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nün de bu kapsamda yeni cezai düzenlemelere paralel olarak denetimlerini artırması ve kamuya yönelik bilgilendirme kampanyaları başlatması bekleniyor.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINACAK

Yeni düzenlemenin, kısa süre içinde TBMM’ye sunulması ve yargı paketi kapsamında yasalaşması bekleniyor.

Yasa çıktığında, zincirleme trafik suçları resmî olarak tanımlanmış olacak ve sürücülere yalnızca her bir kural ihlali için ayrı ceza verilmekle kalmayacak, aynı zamanda toplamda daha ağır yaptırımlarla karşılaşmaları sağlanacak.