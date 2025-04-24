İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen çalışmayla, özellikle hız sınırının aşılması, kırmızı ışıkta geçilmesi, şerit ihlali ve hatalı sollama gibi zincirleme kural ihlallerine yönelik cezaların artırılması planlanıyor.

AK Parti ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, yeni düzenlemenin çerçevesi ele alındı. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan son değerlendirme toplantısında, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çeşitli öneriler masaya yatırıldı. Toplantıya AK Parti Grup Yönetimi ile ilgili bakanlık temsilcileri de katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan 2024 yılı trafik istatistiklerine göre, yıl boyunca toplam 6.450 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların yaklaşık yüzde 45’inin hız ihlali, 1.300’ünün ise şerit ihlali nedeniyle oluştuğu kaydedildi. Kalan kazaların kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama ve dönüş hatalarından kaynaklandığı belirtildi.

Hazırlanmakta olan düzenlemeye göre, birden fazla trafik kuralını aynı anda ihlal eden sürücülere yönelik cezaların birleştirilerek artırılması öngörülüyor. Örneğin, bir sürücünün kırmızı ışık ihlali sonrasında hatalı sollama yapması ve başka bir aracın önünü kesmesi gibi zincirleme ihlaller, ağırlaştırılmış yaptırımlarla karşılık bulacak.

Yeni düzenleme, sadece ceza puanlarını değil, aynı zamanda para cezalarını ve geçici ehliyet iptali gibi idari yaptırımları da kapsayacak. Bu kapsamda, ihlallerin ayrı ayrı değerlendirilmesi yerine, toplu ve katlamalı şekilde cezalandırılması hedefleniyor.

Öte yandan, geçmiş uygulamalardan elde edilen veriler de dikkate alınıyor. Örneğin, yetkisiz çakar kullanımına getirilen 150.000 TL’ye varan para cezası sonrasında, bu ihlali gerçekleştiren sürücü sayısında %75 oranında düşüş yaşandığı bildirildi.

Yeni düzenlemenin kısa süre içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.