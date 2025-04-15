Taslak düzenleme kapsamında, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezaların artırılması ve sürücü belgesiyle ilgili uygulamaların sıkılaştırılması hedefleniyor.

Hazırlanan taslağa göre, kırmızı ışık ihlali, hız sınırının aşılması ve alkollü araç kullanımı gibi durumlarda uygulanan para cezalarının artırılması planlanıyor. Aynı zamanda, ehliyetine el konulan sürücüler için uygulanan ceza sürelerinin uzatılması da öneriler arasında yer alıyor.

YAŞLI SÜRÜCÜLERE YÖNELİK ZORUNLU TEST GÜNDEMDE

Taslağın en dikkat çeken maddelerinden biri ise 65 yaş ve üzeri sürücülere yönelik getirilecek olan yıllık değerlendirme zorunluluğu. Bu yaş grubundaki ehliyet sahiplerinin her yıl hem fiziksel hem de psikolojik testlerden geçmeleri öngörülüyor. Testleri geçemeyen sürücüler için trafikten kalıcı olarak men edilme uygulamasının devreye alınması planlanıyor.

Söz konusu düzenlemeyle, yaşa bağlı refleks ve dikkat kaybının trafikte yaratabileceği risklerin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, bu değişikliklerin hem sürücüler hem de yayalar açısından daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Yasa taslağının önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.