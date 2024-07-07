Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde yolların daha güvenli ve etkin kullanılması için Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin (AUS) kurulacağını açıkladı. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri de kamuoyuna duyuruldu. Uraloğlu, pilot projenin "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu" üzerinde yürütüleceğini ve 30 kilometrelik bir kesimde yeni nesil iletişim teknolojileri ile haberleşme ve uyarı senaryolarının test edileceğini belirtti.

Projede saha keşifleri ve detaylı dokümantasyon hazırlıkları tamamlandı. Yakın zamanda saha kurulumları başlayacak ve yazılım analiz ve tasarım kabulü sonrası yazılım geliştirme aşamasına geçilecek. Proje, 23 Kasım 2026 tarihinde tamamlanmayı hedefliyor.

Bakan Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin nesnelerin internet yazılımının ilk olarak Ankara, Antalya ve İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüklerindeki kontrol merkezlerinde uygulanacağını bildirdi. "30 kilometrelik kesimde pilot sahada bir proje başlattık" ifadelerini kullanan Uraloğlu, bu projeyle birlikte yolda oluşan kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne, yol yapım ve onarım çalışmaları gibi durumların tespit edilerek sürücülere anlık bilgilendirmeler yapılacağını belirtti.