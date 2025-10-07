Kırmızı ışık, hız, ambulansa yol vermeme ve cep telefonu gibi tekrarlanan ihlallerde kademeli, caydırıcı yaptırımlar getiriliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda yaptığı açıklamada trafikte can ve mal güvenliğini tehdit eden tekrar eden ihlallere karşı “sıfır tolerans” anlayışıyla yeni bir denetim ve ceza dönemi başlatıldığını duyurdu. Yerlikaya, hız kaynaklı ölümlerin özellikle kritik olduğunu vurgulayarak hız ihlallerine barem sistemi getirdiklerini, yerleşim yeri içi ve dışı ayrımı yapıldığını belirtti.

Kırmızı ışık ihlali: Bir yıl içinde 3 kez ihlal edenlere 30 gün ehliyet cezası; 4’te 60 gün, 5’te 90 gün; 6. ihlalde ehliyet iptali.

Ambulans/itfaiyeye yol vermeme: Yol vermeyen sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak ve araç bağlanacak; tekrarında daha ağır yaptırımlar gündemde. Yerlikaya, böyle ihlallerin “insan hayatını tehlikeye attığını” vurguladı.

Cep telefonu kullanımı: İlk ihlalde para cezası (kaynaklarda bildirilen düzeylerde artış), tekrarda daha yüksek para cezası; 3. tekrarda ehliyete el koyma uygulanacak.

Hız ihlallerine barem sistemi: Yerleşim içi/dışı ayrımıyla hız limitlerini aşanlara kademeli yaptırımlar getirildi; yüksek hız ihlallerinde süreli ehliyet alma ve trafikten men cezaları uygulanacak.

Yüksek sesle müzik / egzoz gürültüsü: Araçlarda aşırı ses çıkaran sistemler tespit edilirse araç 30 gün trafikten men edilerek cihazları söktürülecek.

Yerlikaya, yaptığı konuşmada trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaların büyük bölümünün birkaç temel ihlale bağlı olduğunu; bu nedenle denetim gücünü ve teknolojik altyapıyı güçlendirerek tekrarlayan ihlallere karşı caydırıcılığı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni düzenlemelerin başarıyla uygulanan ülke örnekleri incelendikten sonra hazırlandığını aktardı.

Uygulama Nasıl İşleyecek?

Kırmızı ışık, cep telefonu, hız ve ambulanstan geçiş önceliğine uymama gibi ihlallerin kaydı elektronik sistemler ve trafik ekipleri tarafından takip edilecek. Tekrarlayan kayıtlar bir yıl içinde toplanarak kademeli yaptırımlar uygulanacak.

Ambulansa yol vermeyen sürücülere yönelik uygulamada, yetkililer hem ehliyet geri alma hem de aracın bağlanması gibi idari yaptırımların sahada uygulanacağını belirtti. Ayrıca kritik noktalarda (köprü, tünel, otoyol gibi) cezaların artırılabileceği ifade edildi.

Uzman uyarısı ve kamu çağrısı

Bakanlık yetkilileri ve trafik uzmanları, yeni yaptırımların etkin olabilmesi için vatandaşların bilgilendirilmesi, elektronik denetim altyapısının yaygınlaştırılması ve trafik kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Yerlikaya da konuşmasında vatandaşlara “kurallara uyalım, can kurtaralım” çağrısı yaptı.