Eskişehir’de bir sürücü, otomobilinin açık bagajını dışarı çıkacak kadar inşaat malzemeleri ile doldurup trafikte tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde bulunan bir otomobil dikkat çekti. Sürücü, aracın bagaj kapısını kapatmayarak içerisine, dışarı taşacak şekilde el arabaları gibi birçok inşaat malzemesi koyup tavanına ise demir bir malzeme yerleştirdi. Bunları iple bağlayıp bu şekilde trafiğe çıkan sürücü, hem kendini, hem de diğer araçları ve sürücüleri riske attı. Ortaya çıkan bu görüntü ’pes’ dedirtirken, muhtemel bir faciaya ise kapı araladı.