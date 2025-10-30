Meclis’e sunulması planlanan yeni trafik yasa teklifi, sürücülere yönelik bugüne kadarki en ağır yaptırımları içeriyor.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, alkol, hız, drift ve kırmızı ışık ihlalleri gibi davranışlara 200 bin TL’ye kadar para cezası ve ehliyet iptali gibi sert cezalar uygulanacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni sistemin yalnızca cezalandırma odaklı olmadığını belirterek,

“Trafikte sıfır tolerans dönemini başlatıyoruz. Amacımız cezalandırmak değil, sürücü alışkanlıklarını kalıcı şekilde değiştirmek” ifadelerini kullandı.

“Dur” İhtarına Uymayana Rekor Ceza

Yeni yasa teklifine göre en yüksek ceza, polis veya jandarmanın “Dur” ihtarına uymayan sürücülere verilecek.

Mevcut uygulamada 2.270 TL olan bu cezanın, yeni düzenlemeyle 200 bin TL’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Ayrıca sürücülere 60 gün süreyle ehliyet iptali ve araç trafikten men cezası uygulanacak.

Alkol ve Uyuşturucuya “Sıfır Tolerans”

Yeni dönemde alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüler için ağır yaptırımlar geliyor.

5 yıl içinde üçüncü kez alkollü yakalanan sürücüler, 150.000 TL ceza ödeyecek ve 5 yıl boyunca araç kullanamayacak.

Uyuşturucu etkisinde araç kullananların ehliyetleri süresiz iptal edilecek.

Bu uygulamalar, Avrupa standartlarını aşan en sert trafik politikaları arasında değerlendiriliyor.

Yol Kapatma, Drift ve Makas Atmaya Rekor Cezalar

Yeni düzenleme, özellikle düğün konvoyları ve toplu etkinliklerde yaşanan yol kapatma olaylarını da hedef alıyor.

Yolu kapatan sürücülere 180.000 TL’ye kadar,

Drift veya makas atanlara ise 140.000 TL’ye kadar ceza uygulanacak.

Yetkililer, bu tür eylemlerin “trafik güvenliğini tehlikeye atan kasıtlı davranışlar” kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

Hız İhlali Yapanlar Psikolojik Takibe Alınacak

Yeni yasa, hız ihlallerine yalnızca para cezası değil, psikolojik takip uygulamasını da getiriyor.

Bir yıl içinde beş kez hız sınırını aşan sürücüler, psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

Amaç, hız ihlallerini alışkanlık haline getiren sürücülerin davranışsal kontrolünü sağlamak.

Kırmızı Işıkta Israr Edenler Ehliyetini Kaybedecek

Kırmızı ışıkta geçmeyi alışkanlık haline getiren sürücüler için de sert yaptırımlar geliyor.

Bir yıl içinde altı kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

İlk üç ihlalde 30 gün, sonraki ihlallerde ise 60 ve 90 gün ehliyet iptali uygulanacak.

Bu düzenlemeyle birlikte “tekrar eden ihlaller” artık doğrudan ehliyet kaybına neden olacak.

Amaç: Trafikte Disiplinli Davranış Kültürü Oluşturmak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni sistemin “trafikte disiplin ve bilinç” oluşturmayı hedeflediğini belirtti:

“Trafikte güvenlik artık sadece direksiyon becerisiyle değil, kurallara bağlılıkla ölçülecek.

Kurallara uymayı teşvik eden, toplumun güvenliğini önceleyen yeni bir trafik dönemi başlatıyoruz.”

Yeni trafik yasasının Meclis’teki görüşmelerin ardından kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Uzmanlar, düzenlemenin özellikle genç sürücüler arasında davranışsal dönüşüm sağlayacağı görüşünde.