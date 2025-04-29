Yozgat Valiliği koordinesinde, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, trafikte can kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulanarak, “Yollarda daha güvende olmanız için çalışıyoruz. Hedefimiz trafikte 'sıfır' can kaybı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunularak, “Lütfen siz de trafik kurallarına uyun ki, daha fazla canımız yanmasın” denildi.