İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyen sürücülere yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında sert yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

İstanbul Şişli’de hastaya giden ambulansa yol vermeyen sürücü E.A., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürücüye mevcut kanun kapsamında idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin cezasının 993 TL olduğunu belirterek, yeni Trafik Kanunu Teklifi ile bu ihlalin yaptırımının artırıldığını aktardı. Teklife göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyen sürücülerin ehliyeti 30 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

Yerlikaya, geriye dönük 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edileceğini vurguladı.

Bakan paylaşımında, ambulansların zamanla yarıştığını ve can taşıdığını hatırlatarak, vatandaşları ihlalleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeye çağırdı. “Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi veya sevdiklerimizi hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir” ifadelerini kullandı.