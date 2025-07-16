Zorunlu trafik sigortası primlerinde yapılan güncellemeyle, elektrikli otomobiller için belirlenen tutarlar, benzinli ve dizel araçlara kıyasla daha düşük olacak şekilde yeniden belirlendi.

Prim farkları illere ve risk basamaklarına göre değişiklik gösterse de, genel ortalamada yüzde 10 ila 15 arasında indirim uygulanıyor. Özellikle 8. risk basamağındaki bir sürücü, benzinli bir araca kıyasla yıllık ortalama 700 TL daha az ödeme yapıyor. Uygulama, hem çevreci ulaşımı teşvik ediyor hem de araç sahiplerinin bütçesine katkı sağlıyor.

Çevreci Araçlara Teşvik Devam Ediyor

Söz konusu düzenleme, çevre dostu ulaşımı desteklemeyi amaçlayan devlet politikalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması adına sağlanan prim indirimi, sigorta giderlerini azaltarak bu araçların tercih edilme olasılığını artırmayı hedefliyor. Uzmanlar, ilerleyen süreçte indirim oranlarının daha da kapsamlı olabileceğine dikkat çekiyor.

Sigorta Sürenizi Kontrol Edin

Uzmanlar, sigorta yenileme dönemi yaklaşan araç sahiplerini tarifeleri dikkatle incelemeleri konusunda uyardı. Risk basamaklarına göre hesaplanan primler, Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) üzerinden ya da doğrudan sigorta firmaları aracılığıyla sorgulanabiliyor. Elektrikli araç kullanıcılarının sistemde tanımlı indirimi kontrol etmeleri öneriliyor.