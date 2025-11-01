71 yaşındaki Emine Aşçı dengesini yitirerek yaklaşık 4 metre derinliğindeki su çukuruna düştü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede yaşlı kadının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Gerçekleşen trajik olayda, 71 yaşındaki Emine Aşçı isimli kadın yaklaşık 4 metre derinliğindeki su çukuruna düşerek hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Şatırlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Şatırlı Mahallesi'nde Emine Aşçı (71) henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 4 metre derinliğinde ve 40 metre uzunluğundaki su çukuruna düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı hemen jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını düştüğü çukurdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, Emine Aşçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Aşçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.