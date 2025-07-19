Ali Yerlikaya açıklamasında, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafik hız levhalarının yeniden gözden geçirilmesi, standarda kavuşması ve trafik uyarı levhalarının yeniden düzenlenmesi büyük önem taşıyor" dedi.

30 Büyükşehir Bir Araya Geldi

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 30 büyükşehir belediyesinin genel sekreterleriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplantının iki ana gündem maddesi olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

Hız Tabelalarındaki Sorunlar Çözülecek

Vatandaşların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan birbirini takip eden çelişkili hız limitleri, bu düzenlemeyle tarihe karışacak. Özellikle şehir içi ve şehirlerarası geçiş noktalarında karışıklığa neden olan tabelalar, net ve anlaşılır şekilde yeniden düzenlenecek. Levhaların yerleşimi, görünürlüğü ve uluslararası standartlara uyumu yeniden değerlendirilecek.

Uyarı Sistemleri de Yenilenecek

Sadece hız levhaları değil, tüm trafik uyarı sistemleri de bu kapsamda yeniden ele alınacak. Yerlikaya, yollarda görülen uyarı, yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının standarda uygun hale getirilmesinin, sürücüler için hayat kurtarıcı olabileceğine dikkat çekti.

Sahipsiz Hayvanlar Konusu

Sahipsiz hayvanların toplanmasının, barınaklara yerleştirilmesi ve sağlıklı koşullarda bakımının ise hem insani hem hukuki bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Bu konuda milletimizin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir ihmale izin veremeyiz. Bu süreci, yasalarımızla, medeniyet değerlerimizle ve vicdanımızla, yerel yönetimlerle işbirliği içinde kararlılıkla yürüteceğiz." ifadesini kullandı.