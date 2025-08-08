Valilikten yapılan açıklamada, trafik kurallarının keyfi değil, can ve mal güvenliği için konulduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli yol kullanıcıları, trafik kuralları keyfi değil, güvenliğiniz içindir. Yolculuğa çıktığınız andan itibaren sevdiklerinizin sizi beklediğini lütfen unutmayın.”

Yapılan uyarıda, “Emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine uyun. Alkol alarak araç kullanmayın. Cep telefonumuza değil yola odaklanın. Yorgun ve uykuluysanız araç kullanmayın. Araç bakımlarınızı düzenli olarak yaptırın. Unutmayın, trafikte her birimizin sorumluluğu var. Kurallara uyalım” ifadeleri yer aldı.

Valilik, trafik güvenliğinin sağlanması için sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Valilik açıklamasında, hız ihlallerinin kazalara, can kayıplarına ve yaralanmalara sebebiyet verdiği vurgulanarak, " İlimizde meydana gelen trafik kazalarında vatandaşımız hayatlarını kaybediyor, ocaklara ateş düşüyor. Trafik kazaları hepimizi derinden üzüyor. Meydana gelen kazaların büyük bir kısmının, tek taraflı, dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama, alkollü araç kullanma ve yetersiz araç bakımı gibi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu durum karşısında, huzur ve güvenliğimizin teminatı olan emniyet ve jandarma güçlerimiz, ilimiz genelinde yoğun trafik denetimleri gerçekleştiriyor” ifadeleri kullanıldı.

“Derin Acılara Yol Açıyor”

Valilikten yapılan açıklamada, trafik kazalarının çoğunun dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama, alkollü araç kullanımı ve yetersiz araç bakımı gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Bu kazaların hem can kaybına hem de derin acılara yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, “Trafik kazaları nedeniyle canımız yanıyor, ocaklar sönüyor” ifadesine yer verildi.

“Denetim Yoğunlaştı”

Yozgat genelinde emniyet ve jandarma birimlerinin yoğun trafik denetimleri gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, bu denetimlerin ceza kesmek için değil, can kayıplarını önlemek ve trafikte huzurlu bir ortam sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Güvenli Sürüş Çağrısı

Valilik, tüm sürücülerin trafik güvenliği için dikkat etmesi gereken temel kuralları da hatırlattı: “Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Hız limitlerine uyun. Alkol aldıysanız araç kullanmayın. Cep telefonuna değil, yola odaklanın. Yorgun veya uykusuzken araç kullanmayın. Araç bakımlarınızı düzenli olarak yaptırın.”

Açıklamada, “Unutmayın, trafikte her birimizin sorumluluğu var. Kurallara uyalım, hayatı birlikte koruyalım” denildi. Valilik, trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlara teşekkür ederek görev başındaki kolluk kuvvetlerine kolaylıklar diledi.