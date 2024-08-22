İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için yarın İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara otomobil çarptı.

Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.

Şehit polis memuru Peksoy'un şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi

Şehidin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, Peksoy'un babası Yusuf Peksoy ve kardeşlerine şehadet haberini verdi.

Polis memuru Mustafa Peksoy'un babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi.