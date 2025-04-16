Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanan yeni bir yasa teklifiyle, özellikle can ve mal kaybına neden olabilecek trafik kuralı ihlallerine uygulanan idari para cezalarının ciddi oranda artırılması öngörülüyor.

AK Parti milletvekillerinin hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü teklif kapsamında, başta aşırı hız, kırmızı ışık ihlali ve hatalı şerit değiştirme olmak üzere birçok trafik ihlaline karşı mevcut cezaların güncellenmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, kural ihlallerine yönelik cezaların caydırıcılığının artırılmasıyla trafik kazalarının azaltılması amaçlanıyor.

CEZALAR YENİDEN DÜZENLENİYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki bir ekip tarafından hazırlanmakta olan teklif, mevcut ceza miktarlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle kapsamlı bir güncellemeyi içeriyor. Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden ihlallerin başında gelen hız sınırını aşma, kırmızı ışıkta geçme, hatalı şerit ihlali, dönüş kurallarına uymama ve geçiş önceliğini ihlal etme gibi durumlarda verilen cezaların alt ve üst limitlerinin yeniden belirlenmesi planlanıyor.

Mevcut durumda hız sınırını aşan sürücülere 2 bin 167 TL ile 9 bin 267 TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Kırmızı ışık ihlali ve hatalı şerit değiştirme gibi diğer tehlikeli sürüş davranışlarında da sürücülere 2 bin 167 TL ceza kesiliyor. Dönüş kurallarına ve geçiş üstünlüğüne riayet etmeyen araç sahiplerine ise 993 TL para cezası uygulanıyor.

Yeni yasa teklifinin kabul edilmesi halinde bu tutarların önemli oranda artırılması ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme kampanyalarının da devreye alınması bekleniyor.

MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere olan teklifin, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından cezalardaki artışlar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Uygulamanın özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik yoğunluğu ve kazalarla mücadelede etkili bir araç olması bekleniyor.

Yetkililer, yeni düzenleme ile birlikte vatandaşların trafik kurallarına uyma konusunda daha hassas davranmasının hedeflendiğini belirterek, kurallara uymanın hem bireysel güvenlik hem de toplumsal sorumluluk açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.