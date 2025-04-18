AK Parti milletvekillerinin hazırladığı yeni yasa teklifiyle birlikte; aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme ve geçiş kurallarına uymama gibi trafik kuralı ihlallerine uygulanan idari para cezalarının hem alt hem de üst sınırlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Teklifin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

2023’TE 6 BİN 500 CAN KAYBI

Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2023 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 6 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Bu kazaların büyük bir kısmının sürücü kaynaklı olduğu belirlenirken, en sık ihlal edilen trafik kuralları arasında aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme ve hatalı şerit değiştirme ilk sıralarda yer aldı.

Bu çarpıcı tablo karşısında harekete geçen AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler'in koordinasyonunda trafik cezalarını daha caydırıcı hale getirmek amacıyla yeni bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin amacı, sürücülerde trafik bilincini artırmak, kural ihlallerini azaltmak ve can kayıplarını minimum seviyeye indirmek.

EN SIK İHLAL EDİLEN KURALLAR MASAYA YATIRILDI

Hazırlanan yasa teklifinde, Türkiye genelinde yapılan etki analizleri ve Emniyet kayıtlarına dayalı istatistikler doğrultusunda en çok ihlal edilen kurallar ve bu ihlallerin yol açtığı sonuçlar dikkate alındı. Uzman raporları, akademik çalışmalar ve sahadaki uygulamalardan elde edilen veriler ışığında cezaların yeniden şekillendirilmesi amaçlanıyor.

İŞTE ZAMLANACAK TRAFİK CEZALARI

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle kazalara doğrudan neden olan bazı kritik trafik ihlallerine uygulanacak para cezalarının artırılması planlanıyor. Bu kapsamda öne çıkan ihlaller ve mevcut ceza miktarları şu şekilde:

Aşırı hız: Mevcut uygulamada hız sınırını aşan sürücülere 2 bin 167 TL ile 9 bin 267 TL arasında değişen para cezaları uygulanıyor. Yeni düzenlemede bu tutarların önemli oranda artırılması öngörülüyor.

Kırmızı ışık ihlali: Kırmızı ışıkta geçen sürücülere halihazırda 2 bin 167 TL idari para cezası uygulanıyor. Yeni teklif kapsamında bu cezanın daha da caydırıcı hale getirilmesi planlanıyor.

Hatalı şerit değiştirme: Trafikte güvenli şerit değişimi kurallarına uymayan sürücülere uygulanan 2 bin 167 TL’lik cezanın artırılması gündemde.

Dönüş ve geçiş kurallarına uymama: Dönüşlerde ve sollamalarda yapılan hatalar nedeniyle kesilen 993 TL’lik cezanın da artırılması teklif kapsamında değerlendiriliyor.

MECLİS SÜRECİ BAŞLIYOR

Hazırlık çalışmaları sona yaklaşan düzenlemenin, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Komisyonlarda görüşülecek olan teklif, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girecek. Yeni cezaların Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından uygulamaya geçeceği öğrenildi.

ÇAKAR LAMBASI DÜZENLEMESİ ÖRNEK OLDU

AK Parti’nin geçtiğimiz yıl TBMM’den geçirdiği ve yetkisiz araçlarda çakar ile tepe lambası kullanımına yönelik para cezasını 96 bin TL’ye kadar çıkaran düzenlemenin etkili olduğu vurgulandı. Emniyet birimlerince yapılan değerlendirmelere göre, söz konusu düzenlemeden sonra yetkisiz çakar kullanımında yüzde 80 oranında azalma yaşandı.

Yetkililer, bu olumlu sonucun, cezaların artırılmasının caydırıcılık üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. Yeni düzenleme ile birlikte benzer şekilde sürücülerin daha dikkatli hareket etmesi ve kurallara uyumun artması bekleniyor.

Yetkililer, düzenlemeyle birlikte özellikle şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafik güvenliğinin artırılmasının ve can kayıplarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti. Uzmanlar ise para cezalarının yanı sıra denetimlerin artırılması ve sürücü eğitimlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.