Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Trafik Günü" takip eden hafta ise “Trafik Haftası” olarak kutlanılıyor. Yozgat’ta da kutlanan hafta nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

EĞİTSEL ETKİNLİKLER YAPILACAK

6 Mayıs 2023 tarihinde Trafik Günü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Yozgat Trafik Eğitim Parkında öğrencilere pedallı bisiklete binme trafik eğitimi verilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Trafik Haftasında yapılan etkinlikler kapsamında Novada Alışveriş Merkezinde trafik standı da açıldı. Çocuklara "Tim Jandarma" çizgi filmi de izletilerek çeşitli el broşürleri dağıtıldı.

Yozgat Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından 6-12 Mayıs tarihleri arasında Trafik Haftası boyunca “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” mottosu ile eğitsel etkinliklere devam edileceği bilgisi verildi.

TRAFİK HAFTASI NEDİR?

Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü" olarak bilinir. Bu haftanın tümüne ise “Karayolu Trafik Haftası” denir. Mayıs ayının ilk haftasında yani Trafik ve İlkyardım Haftasında da okullarda çeşitli etkinlikler yapılır. Ayrıca birçok farklı ilde stantlar açılarak trafik konusunda bilinçlendirmeler yapılır. Trafik Haftası bu kapsamda 6-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Trafik Haftası boyunca Emniyet Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu görsellerle hız kurallarına uyma, emniyet kemeri takma gibi durumlarda nelerin başımıza gelebileceği konusunda farkındalık kazandırılır. Haber Merkezi