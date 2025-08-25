Kırıkkale'de bir grup vatandaşın katılımıyla uygulanan "kız isteme" merasiminde yolu kapatıp meşale yakan iki damat adayına polis ekiplerince toplam 13 bin 397 lira idari para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Gürler Mahallesi 679. Sokak'ta "kız isteme" merasimi düzenleyen A.E.E. (22), bir grup vatandaşla birlikte meşale yakarak yolu kapattı.

İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal medyada yapılan görüntüler üzerine çalışma sürdürüldü. Polis ekipleri, damat adayının merasim için düğün izni aldığını fakat yol kapatma izninin bulunmadığını bildirdi.

Ayrıca otomobille yolu kapattığı nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği öğrenilen damat adayına 7 bin 491 TL, emre aykırı davranıştan da 2 bin 953 TL para cezası kesildi.

Bir diğer olay ise Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde yaşandı. Y.Ç. (23), kız isteme merasimi sırasında araç konvoyuyla yolu kapatıp meşale kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede damat adayının herhangi bir izin belgesinin bulunmadığı belirlendi. Y.Ç.'ye emre aykırı davranıştan 2 bin 953 TL idari para uygulandı.