400 bin nüfuslu Yozgat büyükşehirlerle yarışıyor. Yozgat komşularıyla yarışıyor. TUİK trafiğe kayıtlı araç verilerini açıkladı. Bu veriler doğrultusunda Kayseri’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 508 bin 143 oldu. Sivas’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 212 bin 94 oldu. Yozgat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 135 bin 93 oldu.

Araç Sayısı Artıyor Sigorta Oranı Düşüyor

TESK Genel Başkanı Bedeni Palandöken açıklamalarda bulundu. Trafikteki araç sayısının her geçen gün hızla artış gösterdiğine vurgu yaptı. Ancak buna rağmen sigortalılık oranının gerilediğini ifade eden Palandöken, sigorta teminatlarının da günün şartlarına göre artırılması gerektiğini belirtti.

'Her yıl 2.5 milyona yakın araç trafiğe kaydoluyor'

Konuya ilişkin açıklama Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yıl trafiğe 2.5 milyon yeni aracın katıldığını aktardı. Ülkemizdeki ara sayısının TÜİK verilerine göre 32 milyon olduğunu belirten TESK Genel Başkanı, zorunlu sigortada 6 milyon aracın sigortası olmadığını belirtti. Son 10 yıl içerisinde motosiklet sayısının yüzde 120 oranında artış gösterdiği belirtildi. Palandöken, bu konuya ilişkin sigorta teminatlarının da günün şartlarına göre artış göstermesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araç sayısının her geçen yıl hızla artmasına rağmen sigortalılık oranlarının gerilediğine dikkat çekerek, "Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı" dedi.

Araç Sahipleri Kasko Yaptırmıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı. Yüksek olduğu için de her yıl 2.5 milyona yakın araç yeni trafiğe kaydoluyor. Dolayısıyla ülkemizdeki toplam araç sayısı TÜİK verilerine göre 32 milyon, bunların yaklaşık 6 milyonu ise sigortasız durumda. Yani zorunlu sigortada dahi 6 milyon aracın sigortası yok. Kasko sigortasında ise bilindiği üzere araç sahiplerinin yüzde 70’i kasko yaptıramıyor" dedi.

Sigorta şirketlerinin poliçelerde taksit imkânı sunmasının olumlu bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını belirten Palandöken, "Poliçelerin ödenme taksitlerinin 10 taksite çıkarılması memnuniyet verici ama bugüne kadarki şikayetlerin en büyük nedeni sigorta primlerinin yüksek oluşundan kaynaklanıyordu. Ancak bu sigorta poliçelerinin güncellenmesi, teminatların artırılması ve bununla birlikte ödenecek tazminatların da o oranda yükseltilmesi gerekiyor. Aksi halde fiyatlar ve maliyetler artarken, sigorta poliçelerindeki hasar teminatlarında bir yükselme olmaması sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla teminatların da sigorta bedellerine orantılı olarak artırılması lazım" şeklinde konuştu.