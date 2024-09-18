Prof. Dr. Mustafa Ayaz, Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen isimlerindendir. Ayaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi. 1938 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya gelen Ayaz, hayatı boyunca birçok uluslararası platformda Türkiye'yi temsil etmiş, yurt içinde ve dışında onlarca sergiye katılmıştı. Sanatçı, başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, sanat camiasından ve siyasilerden gelen taziye mesajlarıyla anıldı. 18 Eylül Çarşamba günü Kocatepe Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Ayaz’ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

SANAT CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Ayaz'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soyut sanatın ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri olan, eserleriyle sanata farklı bir soluk getiren Prof. Dr. Mustafa Ayaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız, onun özgün vizyonu ve sanata kattığı yenilikçi yaklaşımın eksikliğini her daim hissedecektir. Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi ile Türk sanatını uluslararası platformda da tanıtmaya çalışan ve yaşamı boyunca pek çok genç sanatçıya ilham kaynağı olan Ayaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Ankara Kent Konseyi, Mustafa Ayaz Müzesi ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Ayaz'ın vefatıyla ilgili sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.

MUSTAFA AYAZ KİMDİR?

1938 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan Mustafa Ayaz, sanatla iç içe geçen hayatında yoksulluk ve zorluklarla mücadele etti. 1953 yılında Erzurum Pulur Köy Enstitüsü'nde başlayan sanat yolculuğu, İstanbul Çapa Öğretmen Okulu resim bölümüne geçmesiyle devam etti. 1963 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünden mezun olduktan sonra, Çorum'da resim öğretmenliği ve atölye şefliği yaptı. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne geçiş yapan Ayaz, 1987'de emekli oldu.

Ayaz, sanatıyla Türkiye'yi Hindistan, Fransa, ABD, Almanya gibi birçok ülkede temsil etti. 60'tan fazla kişisel sergi açan sanatçı, 19 ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. Ankara'da 2007 yılında kurduğu Mustafa Ayaz Müzesi'nde 1960-2020 yılları arasında yaptığı eserler sergilenmektedir.

ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

Ayaz, Türkiye'de resim sanatının gelişmesine katkı sağlayan birçok ödül kazanmıştır.

1969 Gençler Arası Resim Yarışmasında 2. Mansiyon

1971 TRT Sanat Ödülü

1971 33.Devlet Resim ve Heykel Sergisi İkincilik Ödülü

1972 34.Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü

1973 Cumhuriyetin 50.Yılı Resim Yarışmasında Başarı Ödülü

1975 DYO Resim Yarışmasında Başarı Ödülü

1977 DYO Resim Yarışmasında Başarı Ödülü

1980 41.Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü

1982 DYO Resim Yarışmasında Başarı Ödülü

1983 44.Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü

1983 Meteksan Desen Yarışmasında Başarı Ödülü

1986 T.Petroller A.Ş. Resim Yarışmasında Başarı Ödülü

1988 Mimar Sinan 400.Yılı Anma İkincilik Ödülü

1999 Hacettepe Ün. 1998-1999 Akademik Yılı Sanat Ödülü

2005 EgeArt Sanat Fuarı Ödülü

2007 Çağsav Onur Ödülü

2007 ArtForum Sanat Fuarı, Mustafa Ayaz Müzesi-Kurum Onur Ödülü

2008 Sanat Kurumu, Resim Dalında Yılın Sanatçıları Ödülü

2008 Hacettepe Ün., 2008-2009 Akademik Yılı, Sanata Hizmet Ödülü

2009 Sanat Kurumu, Jüri Özel Ödülü

2009 Ankara Rotary Kulübü, Meslek Hizmet Ödülü

Mustafa Ayaz, eserleriyle Türk resim sanatına önemli bir miras bırakmış, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda adından söz ettirmiştir.