06 Aralık 1976 tarihinde Tokat’ın Turhal ilçesinde dünyaya gelen İsmail Çiçek, dini eğitim ve hizmet alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çeken bir isimdir. İlkokul öğrenimini Şenyurt’ta tamamlayan Çiçek, 1995 yılında Tokat İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kaydoldu.

Yöneticilik Ve Müdürlük Görevleri

Henüz birinci sınıftayken, 1997 yılında Samsun Tekkeköy İlçesi Kâhyalı Köyü’nde imam-hatip olarak görev almaya başladı. 2000 yılında lisans eğitimini tamamlayan Çiçek, ardından İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ne kabul edildi. Buradaki üç yıllık eğitimin ardından 2003 yılında Van Eğitim Merkezi’ne öğretmen olarak atandı ve burada uzun süre yöneticilik ve müdürlük görevlerinde bulundu.

Akademik kariyerine de önem veren İsmail Çiçek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi’nde Hadis Bilim Dalında yüksek lisansını “Zarûri Durumlarda Kolaylık İfade Eden Hadislerin Tetkiki” başlıklı teziyle tamamladı. 2011 yılında başladığı doktora eğitimini ise “Hanefîler ve Hadis Usûlü” konusu üzerine çalışarak 2020 yılında Bayburt Üniversitesi’nde tamamladı.

Müftülük kariyeri boyunca çeşitli illerde önemli görevlerde bulunan Çiçek;

2011-2014 yılları arasında Mardin Nusaybin İlçe Müftüsü,

2014-2017 arasında Samsun Bafra İlçe Müftüsü,

2017-2020 yılları arasında ise Mardin Büyükşehir İl Müftüsü olarak hizmet verdi.

2020 yılından itibaren Ordu Büyükşehir İl Müftülüğü görevini yürüttü.

Yeni Görevine Başladı

2025 yılı itibarıyla Trabzon İl Müftüsü olarak atanan Dr. İsmail Çiçek, evli ve üç çocuk babasıdır. Din hizmetlerinde hem akademik hem idari alanda derin bir birikime sahip olan Çiçek, Trabzon’da yeni görevine başlamıştır.