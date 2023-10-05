Bir ay önce işe gitmek için evden ayrılan Elif Kocadere'den haber alınamaması üzerine ailesi durumu hemen polise bildirdi. Şu ana kadar genç kızın akıbetini bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Market çalışanı olan Elif, işe başladıktan sadece beş gün sonra aniden kaybolmuş. Anne Aynur Kocadere, "Kızımın hiçbir sorunu yoktu. İşe başladığından sadece 5 gün sonra kayboldu" diye açıklamalarda bulundu.

Anne Kocadere, kızlarını bulmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, "Kızımızın gidebileceği her yeri araştırdık, arkadaşlarını aradık, her yolu denedik, ancak hala bir haber alamadık. Cep telefonu da kapalı durumda. Bu nedenle polis merkezine gidip kayıp başvurusu yaptık. Kızımızı gören veya yerini bilen herkesten yardım bekliyoruz" dedi. (Haber Merkezi)