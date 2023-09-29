Tortikolis, boyun kaslarının anormal bir şekilde kasılması sonucu başın yan tarafa veya öne eğik bir şekilde sabitlenmesi durumunu ifade eder. Bu durum, başın normal hareketlerini kısıtlar ve sıklıkla kişinin başını yan tarafa çevirmesini veya yukarıya bakmasını zorlaştırır. Tortikolis, doğuştan gelme (konjenital) veya sonradan gelişebilir. Genellikle boyun kaslarının dengesiz gelişimi veya sinir sistemi sorunları nedeniyle ortaya çıkar.

Uzmanlara göre, tortikolis erken teşhis edilip tedavi edilmediğinde, ilerleyebilir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, boyun ve omurga sağlığına dikkat etmek, bu tür sorunların erken teşhisini sağlamak açısından önemlidir.

Tedavi seçenekleri arasında fizik tedavi, egzersizler, boyun alıştırmaları, özel boyun yastıkları ve nadiren cerrahi müdahale bulunur. Tedaviye erken başlamak, hasta için daha iyi sonuçlar doğurabilir.

Uyluk kasları, insan vücudunun temel hareket yeteneklerini desteklerken, boyun sağlığı da genel yaşam kalitesini etkileyen kritik bir faktördür. Bu nedenle, boyun rahatsızlıklarına karşı dikkatli olmak ve profesyonel bir doktordan yardım almak önemlidir.

Unutmayın ki sağlıklı bir yaşam tarzı ve düzenli doktor kontrolleri, bu tür tıbbi sorunların erken teşhisini ve etkili tedaviyi sağlayabilir. Boyun sağlığınızı ihmal etmeyin, yaşam kalitenizi yükseltmek için adımlar atın. (Haber Merkezi)