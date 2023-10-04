Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmen alımlarında mülakat sisteminin devam etmesi gerektiğini savunması üzerine, Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Hükümet yine şaşırtmadı” dedi.

“VATANDAŞLARI KANDIRMAKTAN USANMADILAR”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmen alımlarında mülakatın devam etmesini istemesini sert bir şekilde eleştirdi.

Aydoğmuş, Hükümetin mülakatı kaldırma sözü vermesine rağmen sözünü tutmadığını vurgulayarak, “Dört ay önce mülakatı kaldıracağız diyen hükümet, şimdi çıkmış ‘Alacağım personeli görmem lazım’ diyor. Vatandaşları kandırmaktan usanmadınız mı? Öğretmen olacak gençlerimiz, üniversitelerde eğitim fakültelerini bitiriyor sayın bakan bilmem farkında mısınız? Peki sayın bakan, sen hangi mülakata girerek istihdam edildin!” dedi.

“ÖĞRETMEN ADAYLARINI GÖRMENİZ GEREKEN YER MÜLAKAT DEĞİL”

Başkan Aydoğmuş, mülakatı kaldırmak istememenin arkasında art niyet olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: “Bir genç, öğretmen olma hayaliyle bin bir zorlukla üniversiteyi kazanıyor ve zor şartlar altında okuyor. Daha sonra senin gibi birinin, iki dudağının arasından çıkan sözlerle hayalleri yıkılıyor. Peki size soruyorum; öğretmen adayları formasyon derslerinde başarı sağlarsa diplomasını alabiliyor, başarılı olamazsa diplomasını alamıyor. Görmek istediğin yer mülakat değil de formasyon derslerini aldığı zaman değil midir? Öğretmen adaylarına, mezun oldukları üniversiteler diplomalarını vererek ‘Öğretmen olabilirsin’ diyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Öğretmen adaylarını, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) tabi tutuyorsunuz. Sınavı geçen öğretmen adaylarını bir de ‘Görmem gerekir’ diyorsunuz. Yaptığınız şey öğretmen adayını görmek değil, torpille adam seçmektir! Hesabını Allah’a verirsiniz!”