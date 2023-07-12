Törenle açıldı

Açılış törenine Kaymakam Samet Serin, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Samet Serin, “İşletmenin başta Sarıkaya’mıza sonra Yozgat’ımıza ve ülke turizmimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii Sarıkaya’mıza Yozgat ili içerisinden Turizm potansiyeli en yüksel ilçelerimizden birisi gerek kamu sektörümüzün gerekse özel yatırımcılarımızın vesilesiyle bu turizm potansiyeli günden güne ortaya çıkacak ve ilerleyen süreçte de ülke turizmine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Elbette bütün yatırımlarda olduğu gibi bu yatırımda da çok büyük emekler var bizde kısmen şahit olduğumuz kadarıyla çok uzun süreç içerisinde büyük emeklerle bu günlere gelindi. Basilica Otel & SPA merkezinin ilçemize, ilimize ve ülke turizmine değer kazandırmasını temenni ederek bol kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise, “İlçemiz adına önemli bir tesisin daha hizmete açılmasından memnuniyet duydum. Basilica Otel & Spa merkezinin ilçemize, ilimize ve ülke turizmine değer kazandırmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılışta sırasıyla Basilica Hotel&Spa İşletmecisi Murat Alparslan, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve Yozgat Milletvekili Lutfullar Kayalar’da birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan otel gezildi. Alpaslan Demir