AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını duyurdu. Teklif, ekonomi, sosyal güvenlik ve kamu maliyesi alanında çok sayıda değişiklik içeriyor.

Öne Çıkan Düzenlemeler

Prime Esas Kazanç Üst Sınırı: Mevcut durumda asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgarî ücretin 9 katına çıkarılacak. Bu uygulama 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

SGK Prim Oranları ve Borçlanma Düzenlemeleri

Doğum hariç borçlanma prim oranı %32’den %45’e yükseliyor.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında işveren primi %11’den %12’ye çıkacak.

İmalat dışı sektörlerde işverenlere sağlanan prim teşviği 4 puandan 2 puana düşürülecek, imalat sektöründe mevcut %5 teşvik korunacak.

Mesken Kira Geliri İstisnası:

Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar hariç, mesken kira gelirlerine ilişkin vergi istisnası yeniden düzenlenecek.

Noter Harçları ve Emlak Beyanı:

Sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile ikinci el araç satışlarında binde iki oranında nispi noter harcı getirildi. Asgari tutar 1000 TL olacak.

Emlak alım satımlarında kayıt dışılığı önlemek için vergi ziyaı cezaları yeniden düzenlenecek. Yüzde 25’lik caydırıcı ceza, diğer Vergi Usul Kanunu maddelerine uyumlu hâle getirilecek.

Mesleki ve Ticari Harçlar:

Kuyumculuk, ikinci el araç, taşınmaz ticareti yetki belgeleri, bazı özel sağlık kuruluşları belgeleri ve ticari havacılık işletme ruhsatları yıllık harç kapsamına alındı.

UEFA ve Spor Etkinlikleri Vergi Muafiyeti:

2026-2027 UEFA Final müsabakaları ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Türkiye’de elde edilen gelirler, KDV, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.

Çek Kanunu Düzenlemesi:

Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çeklerin geçersiz sayılma süresi, 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

Belediyeler ve Mahalli İdareler:

Belediye başkanları, meclis üyeleri ve encümen üyelerinin huzur hakları “tek ücret” sınırına tabi olmayacak.

Mahalli idareler bünyesindeki zorunlu komisyon hizmetleri kanun kapsamı dışında bırakıldı.

Kentsel Dönüşüm ve İç Borçlanma Yetkisi:

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 31 Aralık 2029’a kadar kamu bankalarından iç borçlanma yapabilecek ve borçlanma giderlerinin toplamı, taksitli alacak miktarının %25’ini aşamayacak.

Genel Aydınlatma Giderleri:

Büyükşehirlerde yüzde 20 olan belediye payı %30’a, diğer belediyelerde ise oranlar artırıldı. Bu düzenleme 31 Aralık 2030’a kadar geçerli olacak.

Yasa Teklifinin Amacı

Abdullah Güler, torba yasanın kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlandığını belirtti. Ayrıca sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin korunması ve emeklilik sonrası maaşların iyileştirilmesi gibi hedefleri de kapsadığını vurguladı.

Güler, yasa teklifinin 36 maddeden oluştuğunu ve ekonomik, sosyal ve hukuki düzenlemeleri içerdiğini ifade etti.

Sonuç ve Beklenen Tarihler

Prime esas kazanç üst sınırı değişikliği: 1 Ocak 2026

SGK prim oranı ve borçlanma düzenlemeleri: 1 Ocak 2026

Noter harcı ve emlak beyanı düzenlemeleri: 1 Ocak 2026

Genel aydınlatma giderleri düzenlemesi: 1 Ocak 2026

Torba yasa, Meclis süreci tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve vergi, harç ve sosyal güvenlik alanında kapsamlı değişiklikler hayata geçmiş olacak.